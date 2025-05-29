Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Gabriela Nanova - Стелла Ковачичева 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Trnava Women: Gabriela NanovaСтелла Ковачичева . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 13:05 по московскому времени и пройдет на корте TC Empire Trnava - Court 7.

МСК, Корт: TC Empire Trnava - Court 7
UTR Pro Trnava Women
Gabriela Nanova
Завершен
(1:6, 0:6)
0 : 2
29 мая 2025
Стелла Ковачичева
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Стелла Ковачичева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Gabriela Nanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Стелла Ковачичева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Стелла Ковачичева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Стелла Ковачичева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Стелла Ковачичева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Стелла Ковачичева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Стелла Ковачичева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Стелла Ковачичева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Стелла Ковачичева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Стелла Ковачичева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Стелла Ковачичева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Стелла Ковачичева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
1
Двойные ошибки
7
3
Выигрыш первой подачи
44%
78%
Реализация брейк - пойнтов
20%
64%
Комментарии к матчу
