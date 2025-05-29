29.05.2025
Смотреть онлайн Jakub Medved - Tomas Talajka 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Trnava: Jakub Medved — Tomas Talajka . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 13:35 по московскому времени и пройдет на корте TC Empire Trnava - Court 5.
МСК, Корт: TC Empire Trnava - Court 5
UTR Pro Trnava
Завершен
(7:6, 7:6)
2 : 0
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Tomas Talajka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Jakub Medved - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Tomas Talajka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Tomas Talajka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Jakub Medved - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Jakub Medved - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Tomas Talajka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Tomas Talajka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Jakub Medved - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Jakub Medved - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Tomas Talajka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Jakub Medved - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Jakub Medved - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Jakub Medved - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Tomas Talajka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Tomas Talajka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Tomas Talajka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Jakub Medved - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Jakub Medved - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Tomas Talajka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Tomas Talajka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Jakub Medved - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 24 - Tomas Talajka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Jakub Medved - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
5
10
Выигрыш первой подачи
55%
62%
Реализация брейк - пойнтов
60%
75%
