26.05.2025
Смотреть онлайн Донг Джу Ким - Ли Джунхунь 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A: Донг Джу Ким — Ли Джунхунь . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A
Завершен
(6:1, 6:4)
2 : 0
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Донг Джу Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Junhyeon Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Донг Джу Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Донг Джу Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Донг Джу Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Донг Джу Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Донг Джу Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Junhyeon Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Донг Джу Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Донг Джу Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Junhyeon Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Донг Джу Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Junhyeon Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Донг Джу Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Junhyeon Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Донг Джу Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Донг Джу Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
6
Выигрыш первой подачи
64%
55%
Реализация брейк - пойнтов
50%
29%
