26.05.2025
Смотреть онлайн Юсукэ Кусухара - Хюн Ву Чо 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A: Юсукэ Кусухара — Хюн Ву Чо . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A
Завершен
(6:1, 6:3)
2 : 0
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юсукэ Кусухара - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Юсукэ Кусухара - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Хюн Ву Чо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Юсукэ Кусухара - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Юсукэ Кусухара - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Хюн Ву Чо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Хюн Ву Чо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Хюн Ву Чо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
6
5
Выигрыш первой подачи
80%
54%
Реализация брейк - пойнтов
44%
0%
Комментарии к матчу