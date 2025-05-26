26.05.2025
Смотреть онлайн Alan Abdullin - Sukhrob Saidov 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tashkent: Alan Abdullin — Sukhrob Saidov . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 08:20 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Tashkent
Завершен
(6:7, 4:6)
0 : 2
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Sukhrob Saidov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Alan Abdullin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Sukhrob Saidov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Alan Abdullin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Sukhrob Saidov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Alan Abdullin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Sukhrob Saidov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Alan Abdullin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Sukhrob Saidov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Alan Abdullin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Sukhrob Saidov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Alan Abdullin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Sukhrob Saidov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Sukhrob Saidov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Alan Abdullin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Sukhrob Saidov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Alan Abdullin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Sukhrob Saidov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Alan Abdullin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Sukhrob Saidov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Alan Abdullin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Sukhrob Saidov - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
5
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
88%
75%
Реализация брейк - пойнтов
0%
33%
