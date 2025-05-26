26.05.2025
Смотреть онлайн Алексей Алещев - Батыр Сапаев 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tashkent: Алексей Алещев — Батыр Сапаев . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 08:19 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Tashkent
Завершен
(7:6, 6:3)
2 : 0
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Botir Sapaev - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Алексей Алещев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Botir Sapaev - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Botir Sapaev - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Botir Sapaev - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Botir Sapaev - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Алексей Алещев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Botir Sapaev - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Botir Sapaev - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Botir Sapaev - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Алексей Алещев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Botir Sapaev - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Алексей Алещев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Алексей Алещев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Алексей Алещев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Алексей Алещев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
12
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
74%
59%
Реализация брейк - пойнтов
57%
29%
