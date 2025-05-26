26.05.2025
Смотреть онлайн Ерасил Ердилда - Caheer Warik 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tashkent: Ерасил Ердилда — Caheer Warik . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 08:18 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Tashkent
Завершен
(6:3, 2:6, 1:0)
2 : 1
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ерасил Ердилда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Ерасил Ердилда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Ерасил Ердилда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Caheer Warik - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ерасил Ердилда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Caheer Warik - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ерасил Ердилда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Caheer Warik - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Ерасил Ердилда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Caheer Warik - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Caheer Warik - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Caheer Warik - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Ерасил Ердилда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Ерасил Ердилда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Caheer Warik - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Caheer Warik - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Caheer Warik - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
6
1
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
74%
59%
Реализация брейк - пойнтов
67%
60%
