26.05.2025
Смотреть онлайн Шунсукэ Накагава - Seungmin Park 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A: Шунсукэ Накагава — Seungmin Park . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A
Завершен
(6:2, 7:6)
2 : 0
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Шунсукэ Накагава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Шунсукэ Накагава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Шунсукэ Накагава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Шунсукэ Накагава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Seungmin Park - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Шунсукэ Накагава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Seungmin Park - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Шунсукэ Накагава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Шунсукэ Накагава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Шунсукэ Накагава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Seungmin Park - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Шунсукэ Накагава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Seungmin Park - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Seungmin Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Шунсукэ Накагава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Seungmin Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Шунсукэ Накагава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Seungmin Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Seungmin Park - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Шунсукэ Накагава - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
5
2
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
67%
61%
Реализация брейк - пойнтов
38%
38%
Комментарии к матчу