26.05.2025
Смотреть онлайн Маттео Лавизцари - Akhmadjon Toshmukhamedov 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tashkent: Маттео Лавизцари — Akhmadjon Toshmukhamedov . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 08:17 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Tashkent
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Маттео Лавизцари - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Akhmadjon Toshmukhamedov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Маттео Лавизцари - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Akhmadjon Toshmukhamedov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Маттео Лавизцари - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Маттео Лавизцари - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Маттео Лавизцари - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Akhmadjon Toshmukhamedov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Маттео Лавизцари - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Akhmadjon Toshmukhamedov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Маттео Лавизцари - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Маттео Лавизцари - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Маттео Лавизцари - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Маттео Лавизцари - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Маттео Лавизцари - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Akhmadjon Toshmukhamedov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Akhmadjon Toshmukhamedov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Akhmadjon Toshmukhamedov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Маттео Лавизцари - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
4
6
Выигрыш первой подачи
84%
62%
Реализация брейк - пойнтов
43%
33%
Комментарии к матчу