26.05.2025
Смотреть онлайн Sungbeen Sim - Сеон Йонг Хан 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A: Sungbeen Sim — Сеон Йонг Хан . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A
Завершен
(6:2, 4:6, 1:0)
(6:2, 4:6, 1:0)
2 : 1
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сеон Йонг Хан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Sungbeen Sim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Sungbeen Sim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Sungbeen Sim - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Sungbeen Sim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Sungbeen Sim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Сеон Йонг Хан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Sungbeen Sim - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Сеон Йонг Хан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Sungbeen Sim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Сеон Йонг Хан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Sungbeen Sim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Сеон Йонг Хан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Сеон Йонг Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Sungbeen Sim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Сеон Йонг Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Sungbeen Sim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Сеон Йонг Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
74%
56%
Реализация брейк - пойнтов
40%
100%
Комментарии к матчу