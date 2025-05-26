26.05.2025
Смотреть онлайн Jeamoon Lee - Yua Taka 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A: Jeamoon Lee — Yua Taka . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A
Завершен
(6:1, 6:3)
(6:1, 6:3)
2 : 0
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jeamoon Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Jeamoon Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Jeamoon Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Jeamoon Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Jeamoon Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Yua Taka - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Jeamoon Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Yua Taka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Jeamoon Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Jeamoon Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Jeamoon Lee - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Yua Taka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Jeamoon Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Yua Taka - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Jeamoon Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Jeamoon Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
80%
48%
Реализация брейк - пойнтов
57%
0%
Комментарии к матчу