28.05.2025
Смотреть онлайн Никита Волонски - Vitorio Sardinha 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Никита Волонски — Vitorio Sardinha . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 2.
МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 2
UTR Pro Lovedale
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Vitorio Sardinha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Vitorio Sardinha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Никита Волонски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
62%
56%
Реализация брейк - пойнтов
50%
29%
