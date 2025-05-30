30.05.2025
Смотреть онлайн Boyd Schreiber - Vitorio Sardinha 30.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Boyd Schreiber — Vitorio Sardinha . Начало встречи 30 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 2.
МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 2
UTR Pro Lovedale
Завершен
(6:4, 6:7, 7:5)
2 : 1
30 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Boyd Schreiber - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Boyd Schreiber - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Vitorio Sardinha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Boyd Schreiber - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Boyd Schreiber - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Boyd Schreiber - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Vitorio Sardinha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Boyd Schreiber - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Boyd Schreiber - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Boyd Schreiber - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Vitorio Sardinha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Boyd Schreiber - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Boyd Schreiber - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Vitorio Sardinha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Boyd Schreiber - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Boyd Schreiber - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Boyd Schreiber - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Vitorio Sardinha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Boyd Schreiber - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Boyd Schreiber - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Boyd Schreiber - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 31 - Boyd Schreiber - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 32 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 33 - Vitorio Sardinha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 34 - Boyd Schreiber - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 35 - Boyd Schreiber - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
8
1
Двойные ошибки
7
3
Выигрыш первой подачи
62%
53%
Реализация брейк - пойнтов
80%
75%
