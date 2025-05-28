28.05.2025
Смотреть онлайн Никита Волонски - Sam Wensley 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Никита Волонски — Sam Wensley . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 2.
МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 2
UTR Pro Lovedale
Завершен
(5:7, 7:5, 6:3)
2 : 1
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Sam Wensley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Sam Wensley - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Никита Волонски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Sam Wensley - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Sam Wensley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Sam Wensley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Sam Wensley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Sam Wensley - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Sam Wensley - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Sam Wensley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Sam Wensley - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Sam Wensley - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Sam Wensley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Sam Wensley - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 29 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Sam Wensley - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Sam Wensley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 32 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 33 - Никита Волонски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
3
7
Выигрыш первой подачи
54%
55%
Реализация брейк - пойнтов
57%
39%
