29.05.2025
Смотреть онлайн Никита Волонски - Charlie Pade 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Никита Волонски — Charlie Pade . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 05:20 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 5.
МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 5
UTR Pro Lovedale
Завершен
(6:1, 6:1)
2 : 0
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Charlie Pade - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Никита Волонски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Никита Волонски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Charlie Pade - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Никита Волонски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
79%
57%
Реализация брейк - пойнтов
56%
0%
Комментарии к матчу