Текстовая трансляция

Гейм 1 - Charlie Pade - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 4 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 6 - Никита Волонски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 8 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 10 - Никита Волонски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 12 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 13 - Charlie Pade - взял свою подачу со счетом 30-40