28.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Boyd Schreiber — Charlie Pade . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 07:20 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 6.
МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 6
UTR Pro Lovedale
Завершен
(7:6, 0:6, 6:4)
2 : 1
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Charlie Pade - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Boyd Schreiber - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Charlie Pade - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Charlie Pade - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Charlie Pade - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Boyd Schreiber - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Boyd Schreiber - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Boyd Schreiber - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Charlie Pade - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Boyd Schreiber - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Boyd Schreiber - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Charlie Pade - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Charlie Pade - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Charlie Pade - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Charlie Pade - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Charlie Pade - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Charlie Pade - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Charlie Pade - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Charlie Pade - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Charlie Pade - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Boyd Schreiber - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Boyd Schreiber - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Boyd Schreiber - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Boyd Schreiber - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Charlie Pade - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Boyd Schreiber - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Charlie Pade - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Boyd Schreiber - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
5
2
Двойные ошибки
8
5
Выигрыш первой подачи
58%
72%
Реализация брейк - пойнтов
46%
62%
