26.05.2025
Смотреть онлайн Майо Мушика - Хаю Киношита 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Fukui: Майо Мушика — Хаю Киношита . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Fukui
Завершен
(1:6, 4:6)
0 : 2
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хаю Киношита - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Хаю Киношита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Хаю Киношита - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Майо Мушика - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Хаю Киношита - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Хаю Киношита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Хаю Киношита - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Хаю Киношита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Хаю Киношита - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Майо Мушика - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Хаю Киношита - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Хаю Киношита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Хаю Киношита - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Майо Мушика - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Майо Мушика - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Майо Мушика - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Хаю Киношита - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
55%
73%
Реализация брейк - пойнтов
33%
36%
Комментарии к матчу