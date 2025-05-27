Текстовая трансляция

Гейм 1 - Диого Мораиш - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Диого Мораиш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Диого Мораиш - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Диого Мораиш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 7 - Диого Мораиш - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Диого Мораиш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 9 - Диого Мораиш - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Диого Мораиш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 11 - Диого Мораиш - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 12 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 13 - Диого Мораиш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Диого Мораиш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0