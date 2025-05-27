Фрибет 15000₽
27.05.2025

Смотреть онлайн Диого Мораиш - Andrew Hayduke II 27.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles: Диого МораишAndrew Hayduke II . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 03:45 по московскому времени и пройдет на корте David X Marks Tennis Stadium - Court 1.

МСК, Корт: David X Marks Tennis Stadium - Court 1
UTR Pro Los Angeles
Диого Мораиш
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
27 мая 2025
Andrew Hayduke II
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Диого Мораиш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Диого Мораиш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Диого Мораиш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Диого Мораиш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Диого Мораиш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Диого Мораиш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Диого Мораиш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Диого Мораиш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Диого Мораиш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Диого Мораиш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Диого Мораиш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Диого Мораиш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
74%
54%
Реализация брейк - пойнтов
30%
0%
Комментарии к матчу
