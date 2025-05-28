Фрибет 15000₽
28.05.2025

Смотреть онлайн Adam Bain - Andrew Hayduke II 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles: Adam BainAndrew Hayduke II . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:50 по московскому времени и пройдет на корте David X Marks Tennis Stadium - Court 3.

МСК, Корт: David X Marks Tennis Stadium - Court 3
UTR Pro Los Angeles
Adam Bain
Завершен
(6:4, 5:7, 4:6)
1 : 2
28 мая 2025
Andrew Hayduke II
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Adam Bain - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Adam Bain - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Adam Bain - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Adam Bain - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Adam Bain - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Adam Bain - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Adam Bain - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Andrew Hayduke II - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Adam Bain - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Adam Bain - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Adam Bain - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Adam Bain - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Andrew Hayduke II - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Adam Bain - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Adam Bain - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Adam Bain - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Adam Bain - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Andrew Hayduke II - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 31 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 32 - Andrew Hayduke II - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
6
6
Двойные ошибки
6
1
Выигрыш первой подачи
71%
73%
Реализация брейк - пойнтов
25%
44%
Комментарии к матчу
