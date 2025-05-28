Гейм 1 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Элайджа Чам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0