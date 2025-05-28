Фрибет 15000₽
28.05.2025

Смотреть онлайн Элайджа Чам - Eric Tripathi 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Элайджа ЧамEric Tripathi . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:45 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 6.

МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 6
UTR Pro Lovedale
Элайджа Чам
Завершен
(6:1, 6:1)
2 : 0
28 мая 2025
Eric Tripathi
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Элайджа Чам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Элайджа Чам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

История последних встреч

Элайджа Чам
Элайджа Чам
Eric Tripathi
Элайджа Чам
0 побед
1 победа
0%
100%
03.08.2025
Элайджа Чам
Элайджа Чам
0:0
Eric Tripathi
Eric Tripathi
Обзор

Статистика матча

Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
81%
59%
Реализация брейк - пойнтов
71%
0%
