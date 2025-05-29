Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.05.2025

Смотреть онлайн Кара Корхонен - Амелия Зильберман 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale Women: Кара КорхоненАмелия Зильберман . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 4.

МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 4
UTR Pro Lovedale Women
Кара Корхонен
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
29 мая 2025
Амелия Зильберман
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Амелия Зильберман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Амелия Зильберман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Амелия Зильберман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Амелия Зильберман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Амелия Зильберман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Амелия Зильберман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Амелия Зильберман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Амелия Зильберман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Амелия Зильберман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Амелия Зильберман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Амелия Зильберман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Амелия Зильберман - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
50%
58%
Реализация брейк - пойнтов
33%
44%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Лада Лада
27 Ноября
19:30
Спартак Спартак
Автомобилист Автомобилист
27 Ноября
19:30
Team Falcons Team Falcons
Tundra Esports Tundra Esports
27 Ноября
20:00
Динамо Динамо
Зенит Зенит
27 Ноября
20:30
ФК Порту ФК Порту
Ницца Ницца
27 Ноября
20:45
PARIVISION PARIVISION
Legacy Legacy
27 Ноября
22:00
Дизель Пенза Дизель Пенза
ХК Югра ХК Югра
27 Ноября
19:00
Рома Рома
Митьюлланд Митьюлланд
27 Ноября
20:45
Слован Братислава Слован Братислава
Райо Вальекано Райо Вальекано
27 Ноября
20:45
Астон Вилла Астон Вилла
Янг Бойз Янг Бойз
27 Ноября
20:45
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA