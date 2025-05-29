29.05.2025
Смотреть онлайн Кара Корхонен - Амелия Зильберман 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale Women: Кара Корхонен — Амелия Зильберман . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 4.
МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 4
UTR Pro Lovedale Women
Завершен
(3:6, 2:6)
(3:6, 2:6)
0 : 2
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Амелия Зильберман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Амелия Зильберман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Амелия Зильберман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Амелия Зильберман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Амелия Зильберман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Амелия Зильберман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Амелия Зильберман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Амелия Зильберман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Амелия Зильберман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Амелия Зильберман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Амелия Зильберман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Амелия Зильберман - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
50%
58%
Реализация брейк - пойнтов
33%
44%
Комментарии к матчу