28.05.2025
Смотреть онлайн Саша Ситуэ - Кара Корхонен 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale Women: Саша Ситуэ — Кара Корхонен . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:40 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 1.
МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 1
UTR Pro Lovedale Women
Завершен
(6:7, 4:6)
0 : 2
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Саша Ситуэ - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Саша Ситуэ - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Саша Ситуэ - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Саша Ситуэ - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Саша Ситуэ - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Кара Корхонен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Саша Ситуэ - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Саша Ситуэ - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Саша Ситуэ - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Саша Ситуэ - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Саша Ситуэ - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
6
6
Выигрыш первой подачи
58%
62%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу