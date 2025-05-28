28.05.2025
Смотреть онлайн Jesse Gothelf - Мэтью Ширс 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Jesse Gothelf — Мэтью Ширс . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 5.
МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 5
UTR Pro Lovedale
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jesse Gothelf - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Мэтью Ширс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Jesse Gothelf - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Jesse Gothelf - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Мэтью Ширс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Jesse Gothelf - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Мэтью Ширс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Jesse Gothelf - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Jesse Gothelf - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Мэтью Ширс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Jesse Gothelf - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Jesse Gothelf - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Мэтью Ширс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Мэтью Ширс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Jesse Gothelf - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Jesse Gothelf - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Мэтью Ширс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Jesse Gothelf - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Jesse Gothelf - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
56%
45%
Реализация брейк - пойнтов
60%
67%
