30.05.2025

Смотреть онлайн Eric Tripathi - Мэтью Ширс 30.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Eric TripathiМэтью Ширс . Начало встречи 30 мая 2025 запланировано на 05:25 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 1.

МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 1
UTR Pro Lovedale
Eric Tripathi
Завершен
(7:6, 6:4)
2 : 0
30 мая 2025
Мэтью Ширс
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Мэтью Ширс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Мэтью Ширс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Мэтью Ширс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Мэтью Ширс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Мэтью Ширс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Мэтью Ширс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Мэтью Ширс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Мэтью Ширс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Мэтью Ширс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Eric Tripathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Мэтью Ширс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
5
2
Двойные ошибки
4
5
Выигрыш первой подачи
73%
72%
Реализация брейк - пойнтов
33%
0%
