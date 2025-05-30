30.05.2025
Смотреть онлайн Jesse Gothelf - Flynn Caruana 30.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Jesse Gothelf — Flynn Caruana . Начало встречи 30 мая 2025 запланировано на 06:15 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 6.
МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 6
UTR Pro Lovedale
Завершен
(6:3, 6:0)
2 : 0
30 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jesse Gothelf - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Flynn Caruana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Flynn Caruana - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Jesse Gothelf - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Jesse Gothelf - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Jesse Gothelf - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Flynn Caruana - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Jesse Gothelf - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Jesse Gothelf - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Jesse Gothelf - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Jesse Gothelf - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Jesse Gothelf - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Jesse Gothelf - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Jesse Gothelf - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Jesse Gothelf - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
64%
55%
Реализация брейк - пойнтов
56%
14%
Комментарии к матчу