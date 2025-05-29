29.05.2025
Смотреть онлайн Eric Tripathi - Flynn Caruana 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Eric Tripathi — Flynn Caruana . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 2.
МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 2
UTR Pro Lovedale
Завершен
(3:6, 6:2, 6:1)
2 : 1
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Flynn Caruana - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Eric Tripathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Flynn Caruana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Flynn Caruana - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Flynn Caruana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Flynn Caruana - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Flynn Caruana - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Eric Tripathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Flynn Caruana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Eric Tripathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Eric Tripathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Flynn Caruana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Eric Tripathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Eric Tripathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Eric Tripathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Eric Tripathi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Flynn Caruana - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
63%
45%
Реализация брейк - пойнтов
41%
29%
Комментарии к матчу