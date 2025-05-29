Гейм 1 - Flynn Caruana - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Eric Tripathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 4 - Flynn Caruana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 5 - Flynn Caruana - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Flynn Caruana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 7 - Flynn Caruana - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Flynn Caruana - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 11 - Eric Tripathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 12 - Flynn Caruana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 13 - Eric Tripathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 14 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Eric Tripathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 16 - Flynn Caruana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 17 - Eric Tripathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 18 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 19 - Eric Tripathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 20 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 21 - Eric Tripathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 22 - Eric Tripathi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0