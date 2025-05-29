Текстовая трансляция

Гейм 1 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 2 - Элайджа Чам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Мэтью Ширс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Элайджа Чам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 6 - Мэтью Ширс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 7 - Мэтью Ширс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 10 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 12 - Элайджа Чам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Мэтью Ширс - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Мэтью Ширс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 15 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 16 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 30-40