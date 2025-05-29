29.05.2025
Смотреть онлайн Элайджа Чам - Мэтью Ширс 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Элайджа Чам — Мэтью Ширс . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 6.
МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 6
UTR Pro Lovedale
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Элайджа Чам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Мэтью Ширс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Элайджа Чам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Мэтью Ширс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Мэтью Ширс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Элайджа Чам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Мэтью Ширс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Мэтью Ширс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Мэтью Ширс - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
68%
56%
Реализация брейк - пойнтов
62%
67%
Комментарии к матчу