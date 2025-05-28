28.05.2025
Смотреть онлайн Maria Aytoyan - Anya Arora 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles Women: Maria Aytoyan — Anya Arora . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:35 по московскому времени .
МСК
UTR Pro Los Angeles Women
Завершен
(2:6, 5:7)
0 : 2
28 мая 2025
История последних встреч
Maria Aytoyan
Anya Arora
1 победа
0 побед
100%
0%
07.11.2025
Anya Arora
0:2
Maria Aytoyan
