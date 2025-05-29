29.05.2025
Смотреть онлайн Adam Duda - Джесси Де Ягер 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles: Adam Duda — Джесси Де Ягер . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на корте David X Marks Tennis Stadium - Court 3.
МСК, Корт: David X Marks Tennis Stadium - Court 3
UTR Pro Los Angeles
Завершен
(6:3, 7:6)
(6:3, 7:6)
2 : 0
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джесси Де Ягер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Adam Duda - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Adam Duda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Adam Duda - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Джесси Де Ягер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Adam Duda - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Джесси Де Ягер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Adam Duda - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Adam Duda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Adam Duda - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Джесси Де Ягер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Adam Duda - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Adam Duda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Джесси Де Ягер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Adam Duda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Adam Duda - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Джесси Де Ягер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Джесси Де Ягер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Джесси Де Ягер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Adam Duda - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Джесси Де Ягер - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
68%
54%
Реализация брейк - пойнтов
50%
25%
Комментарии к матчу