27.05.2025
Смотреть онлайн Adam Bain - Karan Raghavendra 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles: Adam Bain — Karan Raghavendra . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на корте David X Marks Tennis Stadium - Court 3.
МСК, Корт: David X Marks Tennis Stadium - Court 3
UTR Pro Los Angeles
Завершен
(5:7, 3:6)
(5:7, 3:6)
0 : 2
27 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Karan Raghavendra - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Adam Bain - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Karan Raghavendra - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Adam Bain - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Karan Raghavendra - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Adam Bain - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Karan Raghavendra - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Karan Raghavendra - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Adam Bain - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Adam Bain - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Karan Raghavendra - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Karan Raghavendra - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Karan Raghavendra - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Adam Bain - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Karan Raghavendra - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Adam Bain - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Karan Raghavendra - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Adam Bain - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Karan Raghavendra - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Karan Raghavendra - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Karan Raghavendra - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
5
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
64%
70%
Реализация брейк - пойнтов
12%
75%
Комментарии к матчу