29.05.2025
Смотреть онлайн Andrew Hayduke II - Karan Raghavendra 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles: Andrew Hayduke II — Karan Raghavendra . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени и пройдет на корте David X Marks Tennis Stadium - Court 1.
МСК, Корт: David X Marks Tennis Stadium - Court 1
UTR Pro Los Angeles
Завершен
(6:1, 3:6, 6:1)
2 : 1
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Andrew Hayduke II - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Andrew Hayduke II - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Karan Raghavendra - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Andrew Hayduke II - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Karan Raghavendra - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Karan Raghavendra - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Karan Raghavendra - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Karan Raghavendra - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Andrew Hayduke II - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Karan Raghavendra - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Karan Raghavendra - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Andrew Hayduke II - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Andrew Hayduke II - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Karan Raghavendra - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Andrew Hayduke II - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
62%
53%
Реализация брейк - пойнтов
39%
100%
