29.05.2025
Смотреть онлайн Elvira Juravliova - Ева Оксфорд 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles Women: Elvira Juravliova — Ева Оксфорд . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:25 по московскому времени и пройдет на корте David X. Marks Tennis Stadium - Court 2.
МСК, Корт: David X. Marks Tennis Stadium - Court 2
UTR Pro Los Angeles Women
Завершен
(6:7, 4:6)
(6:7, 4:6)
0 : 2
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Elvira Juravliova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Ева Оксфорд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Ева Оксфорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Ева Оксфорд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ева Оксфорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Elvira Juravliova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Ева Оксфорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Elvira Juravliova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Elvira Juravliova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Elvira Juravliova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Elvira Juravliova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Ева Оксфорд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ева Оксфорд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Elvira Juravliova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Elvira Juravliova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Ева Оксфорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Ева Оксфорд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Elvira Juravliova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Elvira Juravliova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Ева Оксфорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Ева Оксфорд - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
46%
58%
Реализация брейк - пойнтов
36%
45%
Комментарии к матчу