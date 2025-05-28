28.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale Women: Лекси Уеир — Jemima W-Phillips . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 1.
МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 1
UTR Pro Lovedale Women
Завершен
(6:2, 6:1)
2 : 0
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Лекси Уеир - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Лекси Уеир - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Jemima W-Phillips - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Лекси Уеир - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Jemima W-Phillips - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Лекси Уеир - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Лекси Уеир - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Jemima W-Phillips - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Лекси Уеир - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
68%
38%
Реализация брейк - пойнтов
55%
50%
