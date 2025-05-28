28.05.2025
Смотреть онлайн Paul Howe - James O'Brien 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Paul Howe — James O'Brien . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:55 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 2.
МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 2
UTR Pro Lovedale
Завершен
(2:6, 4:6)
0 : 2
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Paul Howe - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - James O'Brien - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - James O'Brien - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - James O'Brien - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Paul Howe - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Paul Howe - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Paul Howe - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - James O'Brien - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Paul Howe - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Paul Howe - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
10
1
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
64%
77%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Комментарии к матчу