29.05.2025
Смотреть онлайн Лекси Уеир - Кайла МакФи 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale Women: Лекси Уеир — Кайла МакФи . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 1.
МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 1
UTR Pro Lovedale Women
Завершен
(2:6, 3:6)
(2:6, 3:6)
0 : 2
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Лекси Уеир - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Лекси Уеир - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Лекси Уеир - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Кайла МакФи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Лекси Уеир - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
58%
65%
Реализация брейк - пойнтов
50%
62%
Комментарии к матчу