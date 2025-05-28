28.05.2025
Смотреть онлайн Теодора Йович - Кайла МакФи 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale Women: Теодора Йович — Кайла МакФи . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:05 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 4.
МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 4
UTR Pro Lovedale Women
Завершен
(1:6, 0:6)
0 : 2
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кайла МакФи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Теодора Йович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Кайла МакФи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Кайла МакФи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
30%
83%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
