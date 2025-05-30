30.05.2025
Смотреть онлайн Haruto Ishikawa - Jera Staley 30.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Haruto Ishikawa — Jera Staley . Начало встречи 30 мая 2025 запланировано на 04:40 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 5.
МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 5
UTR Pro Lovedale
Завершен
(6:1, 3:6, 1:6)
1 : 2
30 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Haruto Ishikawa - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Haruto Ishikawa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Haruto Ishikawa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Jera Staley - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Haruto Ishikawa - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Haruto Ishikawa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Haruto Ishikawa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Jera Staley - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Haruto Ishikawa - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Jera Staley - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Haruto Ishikawa - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Jera Staley - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Jera Staley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Jera Staley - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Haruto Ishikawa - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Jera Staley - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Haruto Ishikawa - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Jera Staley - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Jera Staley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Jera Staley - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Jera Staley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Jera Staley - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Jera Staley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
История последних встреч
Haruto Ishikawa
Jera Staley
1 победа
0 побед
100%
0%
18.11.2025
Haruto Ishikawa
2:0
Jera Staley
Статистика матча
Эйсы
1
5
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
65%
65%
Реализация брейк - пойнтов
40%
57%
