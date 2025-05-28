28.05.2025
Смотреть онлайн Haruto Ishikawa - Скотт Джонс 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Haruto Ishikawa — Скотт Джонс . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 5.
МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 5
UTR Pro Lovedale
Завершен
(2:6, 1:6)
(2:6, 1:6)
0 : 2
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Haruto Ishikawa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Скотт Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Haruto Ishikawa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Скотт Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Haruto Ishikawa - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
История последних встреч
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
59%
86%
Реализация брейк - пойнтов
0%
56%
Комментарии к матчу