30.05.2025
Смотреть онлайн James O'Brien - Скотт Джонс 30.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: James O'Brien — Скотт Джонс . Начало встречи 30 мая 2025 запланировано на 03:50 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 6.
Корт: Signature Slam Academy - Court 6
UTR Pro Lovedale
Завершен
(4:6, 3:6)
0 : 2
30 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - James O'Brien - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Скотт Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - James O'Brien - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Скотт Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Скотт Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - James O'Brien - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Скотт Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
История последних встреч
James O'Brien
Скотт Джонс
1 победа
0 побед
100%
0%
03.06.2025
Скотт Джонс
-:-
James O'Brien
Статистика матча
Эйсы
6
6
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
69%
75%
Реализация брейк - пойнтов
100%
50%
