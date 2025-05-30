Текстовая трансляция

Гейм 1 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - James O'Brien - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Скотт Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 8 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - James O'Brien - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Скотт Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 12 - Скотт Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 16 - James O'Brien - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 17 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 18 - Скотт Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0