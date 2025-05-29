29.05.2025
Смотреть онлайн Paul Howe - Скотт Джонс 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Paul Howe — Скотт Джонс . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 5.
МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 5
UTR Pro Lovedale
Завершен
(1:6, 1:6)
0 : 2
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Скотт Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Paul Howe - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Скотт Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Paul Howe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Скотт Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Скотт Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
6
1
Двойные ошибки
7
1
Выигрыш первой подачи
47%
80%
Реализация брейк - пойнтов
50%
43%
