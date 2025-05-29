Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Эрин Кайетано - Romane Mosse 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles Women: Эрин КайетаноRomane Mosse . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:10 по московскому времени и пройдет на корте David X. Marks Tennis Stadium - Court 4.

МСК, Корт: David X. Marks Tennis Stadium - Court 4
UTR Pro Los Angeles Women
Эрин Кайетано
Завершен
(6:1, 6:1)
2 : 0
29 мая 2025
Romane Mosse
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эрин Кайетано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Эрин Кайетано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Эрин Кайетано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Эрин Кайетано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Romane Mosse - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Эрин Кайетано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Эрин Кайетано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Эрин Кайетано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Эрин Кайетано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Эрин Кайетано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Romane Mosse - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Эрин Кайетано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Эрин Кайетано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Эрин Кайетано - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
6
1
Выигрыш первой подачи
68%
50%
Реализация брейк - пойнтов
71%
0%
Комментарии к матчу
