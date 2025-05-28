28.05.2025
Смотреть онлайн Джвани Шериф - Яна Хоссам Салах 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles Women: Джвани Шериф — Яна Хоссам Салах . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:40 по московскому времени и пройдет на корте David X. Marks Tennis Stadium - Court 4.
МСК, Корт: David X. Marks Tennis Stadium - Court 4
UTR Pro Los Angeles Women
Отменен
(-:-)
(-:-)
- : -
28 мая 2025
