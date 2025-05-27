27.05.2025
Смотреть онлайн Джвани Шериф - Elvira Juravliova 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles Women: Джвани Шериф — Elvira Juravliova . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 05:25 по московскому времени и пройдет на корте David X. Marks Tennis Stadium - Court 2.
МСК, Корт: David X. Marks Tennis Stadium - Court 2
UTR Pro Los Angeles Women
Отказ
(Победитель: Elvira Juravliova)
- : -
27 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Elvira Juravliova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Elvira Juravliova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Elvira Juravliova - взял свою подачу со счетом 30-40
Отказ от игnры
