29.05.2025
Смотреть онлайн Adam Bain - Джип Ван Ассенделфт 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles: Adam Bain — Джип Ван Ассенделфт . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:25 по московскому времени и пройдет на корте David X Marks Tennis Stadium - Court 3.
МСК, Корт: David X Marks Tennis Stadium - Court 3
UTR Pro Los Angeles
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Adam Bain - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Джип Ван Ассенделфт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Adam Bain - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Джип Ван Ассенделфт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Джип Ван Ассенделфт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Джип Ван Ассенделфт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Джип Ван Ассенделфт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Джип Ван Ассенделфт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Adam Bain - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Джип Ван Ассенделфт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Джип Ван Ассенделфт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Джип Ван Ассенделфт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Джип Ван Ассенделфт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Джип Ван Ассенделфт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Джип Ван Ассенделфт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
6
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
55%
79%
Реализация брейк - пойнтов
0%
56%
