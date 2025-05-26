26.05.2025
Смотреть онлайн Андреа Обрадович - Klara Vaja 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Kursumlijska Banja: Андреа Обрадович — Klara Vaja . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:3, 6:1)
2 : 0
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Андреа Обрадович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Klara Vaja - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Андреа Обрадович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Андреа Обрадович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Андреа Обрадович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Андреа Обрадович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Klara Vaja - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Klara Vaja - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Андреа Обрадович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Андреа Обрадович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Андреа Обрадович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Андреа Обрадович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Андреа Обрадович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Андреа Обрадович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Klara Vaja - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Андреа Обрадович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
4
8
Выигрыш первой подачи
74%
48%
Реализация брейк - пойнтов
60%
40%
