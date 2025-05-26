Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.05.2025

Смотреть онлайн Кармен Андреа Хереа - Мариам Караджаева 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Kursumlijska Banja: Кармен Андреа ХереаМариам Караджаева . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .

МСК
ITF W35 Kursumlijska Banja
Кармен Андреа Хереа
Завершен
(4:6, 6:4, 1:0)
2 : 1
26 мая 2025
Мариам Караджаева
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мариам Караджаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Мариам Караджаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Кармен Андреа Хереа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Мариам Караджаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Мариам Караджаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Кармен Андреа Хереа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Кармен Андреа Хереа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Мариам Караджаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Кармен Андреа Хереа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Мариам Караджаева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Кармен Андреа Хереа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Мариам Караджаева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Кармен Андреа Хереа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Мариам Караджаева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Кармен Андреа Хереа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Кармен Андреа Хереа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Мариам Караджаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Мариам Караджаева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Кармен Андреа Хереа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Кармен Андреа Хереа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
63%
57%
Реализация брейк - пойнтов
38%
50%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Барселона Барселона
25 Ноября
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
25 Ноября
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Вильярреал Вильярреал
25 Ноября
23:00
Будё-Глимт Будё-Глимт
Ювентус Ювентус
25 Ноября
23:00
Марсель Марсель
Ньюкасл Ньюкасл
25 Ноября
23:00
Фенербахче Фенербахче
Виртус Болонья Виртус Болонья
25 Ноября
20:45
Аякс Аякс
Бенфика Бенфика
25 Ноября
20:45
Панатинаикос Панатинаикос
Партизан Партизан
25 Ноября
22:15
Наполи Наполи
ФК Карабах ФК Карабах
25 Ноября
23:00
Славия Прага Славия Прага
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
25 Ноября
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA