26.05.2025
Смотреть онлайн Кармен Андреа Хереа - Мариам Караджаева 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Kursumlijska Banja: Кармен Андреа Хереа — Мариам Караджаева . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Kursumlijska Banja
Завершен
(4:6, 6:4, 1:0)
2 : 1
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мариам Караджаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Мариам Караджаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Кармен Андреа Хереа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Мариам Караджаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Мариам Караджаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Кармен Андреа Хереа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Кармен Андреа Хереа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Мариам Караджаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Кармен Андреа Хереа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Мариам Караджаева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Кармен Андреа Хереа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Мариам Караджаева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Кармен Андреа Хереа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Мариам Караджаева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Кармен Андреа Хереа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Кармен Андреа Хереа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Мариам Караджаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Мариам Караджаева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Кармен Андреа Хереа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Кармен Андреа Хереа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
63%
57%
Реализация брейк - пойнтов
38%
50%
