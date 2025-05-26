26.05.2025
Смотреть онлайн Kuzma Gomziakov - Silvio Mencaglia 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tsaghkadzor: Kuzma Gomziakov — Silvio Mencaglia . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Tsaghkadzor
Завершен
(6:3, 3:6, 0:0)
1 : 1
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kuzma Gomziakov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Silvio Mencaglia - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Kuzma Gomziakov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Kuzma Gomziakov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Kuzma Gomziakov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Silvio Mencaglia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Kuzma Gomziakov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Silvio Mencaglia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Kuzma Gomziakov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Silvio Mencaglia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Kuzma Gomziakov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Silvio Mencaglia - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Kuzma Gomziakov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Silvio Mencaglia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Kuzma Gomziakov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Silvio Mencaglia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Silvio Mencaglia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Silvio Mencaglia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
5
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
78%
78%
Реализация брейк - пойнтов
100%
100%
Комментарии к матчу