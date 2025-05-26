26.05.2025
Смотреть онлайн Константин Жженов - Эдоардо Шери Линьер 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tsaghkadzor: Константин Жженов — Эдоардо Шери Линьер . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Tsaghkadzor
Завершен
(6:4, 7:6)
2 : 0
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Константин Жженов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Константин Жженов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Константин Жженов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Константин Жженов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Константин Жженов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Константин Жженов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Константин Жженов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Константин Жженов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Константин Жженов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Эдоардо Шери Линьер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Константин Жженов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Константин Жженов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Константин Жженов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
13
0
Двойные ошибки
9
4
Выигрыш первой подачи
82%
79%
Реализация брейк - пойнтов
67%
12%
Комментарии к матчу