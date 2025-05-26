Текстовая трансляция

Гейм 1 - Константин Жженов - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Константин Жженов - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Константин Жженов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Константин Жженов - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Константин Жженов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Константин Жженов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 11 - Константин Жженов - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Константин Жженов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 13 - Константин Жженов - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Эдоардо Шери Линьер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 16 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Константин Жженов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 19 - Константин Жженов - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 20 - Эдоардо Шери Линьер - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 21 - Константин Жженов - взял свою подачу со счетом 40-40