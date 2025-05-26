26.05.2025
Смотреть онлайн Андреас Габриэль Сиурлетти - Elias Julian Werner 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tsaghkadzor: Андреас Габриэль Сиурлетти — Elias Julian Werner . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Tsaghkadzor
Завершен
(6:1, 6:3)
(6:1, 6:3)
2 : 0
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Андреас Габриэль Сиурлетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Андреас Габриэль Сиурлетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Андреас Габриэль Сиурлетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Elias Julian Werner - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Андреас Габриэль Сиурлетти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Андреас Габриэль Сиурлетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Андреас Габриэль Сиурлетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Elias Julian Werner - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Андреас Габриэль Сиурлетти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Elias Julian Werner - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Андреас Габриэль Сиурлетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Андреас Габриэль Сиурлетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Андреас Габриэль Сиурлетти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Elias Julian Werner - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Андреас Габриэль Сиурлетти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Андреас Габриэль Сиурлетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
83%
50%
Реализация брейк - пойнтов
44%
0%
Комментарии к матчу