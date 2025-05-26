26.05.2025
Смотреть онлайн Ромаин Фаукон - Марко Фурланетто 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tsaghkadzor: Ромаин Фаукон — Марко Фурланетто . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Tsaghkadzor
Завершен
(6:4, 4:6, 1:0)
2 : 1
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Марко Фурланетто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Ромаин Фаукон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Марко Фурланетто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Ромаин Фаукон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ромаин Фаукон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Ромаин Фаукон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Марко Фурланетто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Ромаин Фаукон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Марко Фурланетто - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Ромаин Фаукон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Марко Фурланетто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ромаин Фаукон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Марко Фурланетто - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ромаин Фаукон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Марко Фурланетто - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Ромаин Фаукон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Марко Фурланетто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Ромаин Фаукон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Марко Фурланетто - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Марко Фурланетто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
6
4
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
74%
81%
Реализация брейк - пойнтов
17%
33%
